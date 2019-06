Si ribalta con la macchina, paura per una 58enne

REDAZIONE TERMOLI

E’ una 58enne residente a Petacciato trasferita per accertamenti al San Timoteo di Termoli il bilancio di un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 28 giugno, sulla strada provinciale che da Termoli porta a Petacciato. Stando ai primi riscontri la donna stava rientrando verso il paese bassomolisano quando, per cause ancora in corso di accertamento la Volkswagen Polo sulla quale si trovava si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Petacciato e i medici del 118 che hanno trasferito la donna in pronto soccorso per accertamenti. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi.