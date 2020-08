Incidente nei campi, questo pomeriggio, in territorio di Riccia. Per cause in corso di accertamento un trattore si è ribaltato: l’agricoltore alla guida del pesante mezzo è finito rovinosamente a terra. Sul posto le forze dell’ordine che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso e i volontari del 118 che, dopo le prime necessarie cure del caso, hanno trasportato immediatamente l’uomo presso il nosocomio del capoluogo.