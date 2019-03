REDAZIONE

Attimi di panico nella mattinata di oggi, intorno alle 12, per un giovane della provincia di Isernia che, nell’agro di Pizzone, si è ribaltato mentre era a bordo del mezzo. L’uomo si trovava in compagnia di amici che hanno provveduto ad allertare i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno traportato presso l’ospedale di Isernia con un codice giallo. I medici gli hanno riscontrato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.