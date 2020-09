Si ribalta col tir e la cabina prende fuoco: muore giovane autista. Ancora sangue sulla SS17

Ancora sangue sulle strade molisane. Un ennesimo incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 settembre, intorno alle 14, lungo la Strada Statale 17, precisamente al chilometro 214+100, in territorio di Guardiaregia, tra il bivio di Guardiaregia e Campochiaro.

Un autoarticolato che viaggiava in direzione Isernia-Benevento avrebbe invaso la corsia opposta, impattando prima contro le barriere rilevatori e successivamente sul guardrail: nel forte impatto il pesante mezzo si è ribaltato, ha finito la sua corsa in una scarpata e la cabina ha preso fuoco. Purtroppo il conducente ha perso la vita, ancora non è chiaro se per lo schianto oppure per il rogo che è divampato all’interno della cabina.

Sul posto sono giunte immediatamente tre squadre dei Vigili del Fuoco, ambulanze del 118 e forze dell’ordine. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere.

Difficile il riconoscimento perché i soccorritori si sono trovati di fronte ad una scena drammatica: il corpo dell’uomo, infatti, era carbonizzato. Dalle prime informazioni dovrebbe trattarsi di un 42enne campano.

Sul luogo dell’incidente anche il personale Anas che ha provveduto a chiudere l’arteria. Il traffico in direzione Benevento – Isernia e viceversa è stato deviato lungo la SS 647, direzione A.

Solo due giorni fa un altro tragico incidente, sulla SS 87, ha causato la morte di due persone, mentre un’altra persona sta lottando in rianimazione al Cardarelli.