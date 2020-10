Si riaprono le porte della chiesa di San Pietro e Paolo (VIDEO)

“Che emozione vivere questa solenne funzione con tanti gesti semplici ma significativi, e quanto è stato pieno e vivo il calore di tutti i presenti. Pietre vive che si stringono alla pietra angolare che è Cristo. Siamo noi a formare la chiesa nella quale il suo spirito prende dimora e ci fa una cosa sola”. Questo il commento apparso sulla pagina Facebook della Parrocchia dei Santissimi Pietro e Paolo di Termoli dopo la riapertura della chiesa al culto che fa seguito agli importanti interventi di ampliamento e sistemazione finanziati dalla Conferenza Episcopale Italiana, nell’ambito dei fondi dell’otto per mille alla Chiesa cattolica, e con fondi propri della Parrocchia. Il progetto complessivo ha previsto, tra le altre cose, anche la realizzazione dei nuovi locali pastorali, con un grande salone (dove si sono svolte le funzioni nel periodo dei lavori) e ampi spazi per la catechesi e altre attività. “E bisogna ringraziare Dio -si legge ancora sul post Facebook- per tutti i doni di cui ci ricolma, il nostro pastore Gianfranco De Luca per la sua paterna presenza, i nostri presbiteri, guide e sostegni, padre Enzo e Don Pio, la comunità ecclesiale, tutti coloro che si sono adoperati per la costruzione, la sistemazione, la pulizia, dai tecnici agli operai, tutta la manovalanza, i nostri parrocchiani che non hanno mai fatto mancare il loro apporto e che si adoperano dietro le quinte, i responsabili del servizio liturgico, ministranti, lettori e coro, che rendono ancor più ricca la celebrazione, tutti coloro che a vario titolo hanno permesso tutto questo, senza voler dimenticare nessuno. E sotto lo sguardo amorevole di Maria, che accompagna tutti i momenti importanti legati alla nostra Chiesa, proseguiamo il cammino sui Suoi passi. Grazie di cuore a tutti”.

