Si riapre una Scuola che non è più quella di una volta

La Scuola ha perso la sua dignità, quella che sta per riaprire non fa più selezione: tutti puledri di razza e nessun meticcio

di Sergio Genovese

Le grancasse sono pronte, i trombettisti hanno già la testa all’insù pronti a soffiare forte nello strumento perché gli squilli, anche questa volta, riempiranno di retorica l’apertura del nuovo anno scolastico. Dirigenti e burocrati delle buie stanze ministeriali hanno già messo a punto circolari ed ordinanze per spiegare in basso come dovrà essere l’avvio.

Sono gli stessi che hanno autorizzato i dirigenti scolastici a fare i progettisti, ben remunerati, nei FESR e nei PON per spingerli in un grave conflitto di interessi di cui si dovrebbero occupare le Procure della Repubblica. Per gli studenti, la fine di agosto ha sempre avuto una versione malinconica, il passaggio tra i cavalloni al banco di scuola stimola rimpianti e rimorsi per quello che non si è potuto fare. Le avvisaglie sono già con il colpo in canna, le prime comunicazioni sulla gestione del Covid autunnale, sono già confuse e contraddittorie. Addirittura se uno studente si contagerà non avrà più diritto alla dad definitivamente dissacrata mentre in origine idolatrata.

La nuova compagine di governo ci proporrà un nuovo Ministro, speriamo meno flaccido e auspichiamo nuovi luogotenenti in periferia nella speranza di trovarli di più nelle Scuole invece che nelle stanze del potere a cibarsi di cerimoniali. Alla fine degli anni sessanta avevamo la migliore Scuola Elementare del mondo e ottime Scuole medie e Superiori.

I docenti erano appassionati educatori con la speranza di consegnare alla Società ragazzi di carne e non di cartone. La loro missione giornaliera si arricchiva di passione straripante, erano pochi quelli che facevano passare la nottata. Le Scuole all’ingresso sapevano di caffè e consegnavano a tutti (personale ed utenti) quella serenità che annunciava il successo delle azioni programmate. Per la frenesia di voler sempre cambiare anche quello che si colorava di vittorie, a furia di riformarla, la Scuola Elementare Italiana, per fare un esempio, ha progressivamente perso il primato di riferimento planetario per riconsegnarsi ad un ruolo meno identificativo.

La tecnologia imperante ha tolto l’anima ad una istituzione che era il nucleo centrale di una Società che aveva ancora dei valori di riferimento che si nutriva del fascino che emanavano quei maestri ritenuti tali superando persino il loro ruolo di insegnanti.

La Scuola è diventata un campo di battaglia che fa gola agli avvocati che in mancanza di materia prima, un ricorso per una bocciatura o un voto non desiderato, sono pronti sempre a metterlo su. Ricordo che quando ero in servizio una madre orgogliosa di essere una protettrice da consegnare alla storia (quale?) scalò tutti i gradi di giustizia scolastica per contestare il provvedimento di un giorno di sospensione con obbligo di frequenza che voleva avere un valore simbolico e non punitivo. La realtà costruita nel tempo è questa nonostante le goffe resistenze di chi non vuole ammettere le proprie responsabilità che con il tempo sono diventate colpe. La Scuola ha perso la sua dignità, tutti gli attori sono sullo stesso piano perché a nessuno piace guerreggiare e tutti si sono omologati alla legge di attaccare l’asino dove vuole il padrone anche se non è più chiaro chi è il padrone. Studenti, genitori, insegnanti, dirigenti, tutti sulla stessa linea di partenza e tutti con gli stessi compiti. Quando le cose scorrono lisce per tutti l’aria è leggera soave e carezzevole. Appena si altera una qualsiasi desiderata allora sono pronte le trincee. Immagini il lettore se questo clima sia paragonabile a quei maestri che a me hanno insegnato anche come tenere tra le mani le posate o come porgere le forbici. Quei Professori ti insegnavano Dante ma alla fine gli interessava di più se fossero riusciti a trasmettere il senso del saper vivere all’incrocio dei venti. Erano più attenti a capire se quei ragazzi si fossero adattati alle circostanze della vita e se avessero compreso che le cadute erano le anticamere dei successi futuri. Oggi un quattro in latino spinge l’obbligo di coinvolgere tutti gli specialisti per illudersi di comprendere il perché di certe impossibili défaillance. La Scuola che sta per riaprire non fa più selezione, tutti puledri di razza e nessun meticcio, la valutazione prima di portarla a compimento è frutto di estenuanti trattative e negoziazioni che alterano il significato ancestrale di un adempimento che aveva un importante valore di vita. Riparte dunque un anno scolastico del post globalizzazione talmente post che da tempo finisce fuori strada.