Dopo essere passata in vantaggio per due a zero nella prima frazione, nel secondo tempo harakiri biancoceleste, che si fa raggiungere sul 2-2 al 90esimo, dalla Sangioiese. Ma ci pensa De Filippo, dagli undici metri, al 96esimo, a far tornare i pentri a meno due dalla vetta. Vittoria per tre a due. Il campionato non è ancora finito.