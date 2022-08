Si può votare da fuorisede?

di Marianna Meffe

L’annosa questione del voto fuorisede torna a farsi sentire in vista delle elezioni del 25 settembre.

L’Italia, infatti, insieme a Malta e Cipro, è tra le ultime nazioni in Europa a non avere ancora adottato un sistema che consenta il voto a distanza dei cittadini domiciliati in un’altra città nazionale.

E la fetta di cittadini fuorisede è abbastanza importante: stiamo parlando di circa 5 milioni di italiani che possono accedere a un diritto costituzionale base.

Nasce così lo scomodo paradosso per cui un italiano che abita a Lugano, in Svizzera, riesce ad accedere al voto con una relativa facilità, preclusa invece allo studente che si trova a Como, a pochi chilometri di distanza.

La mancanza è ancora più grave se si considerano i prezzi dei trasporti interni, che in Italia non sono bazzecole e che sul bilancio di uno studente fuorisede possono pesare non poco: già per tornare in un paesino molisano da una qualsiasi città del nord occorre quantomeno prendere un treno fino a Termoli e poi cambiare almeno un paio di autobus.

Una spesa di tempo e soldi non sempre alla portata di tutti: basterebbe dotarsi di soluzioni adeguate, sull’esempio delle altre nazioni europee.

Ad esempio, in Francia si può votare per delega, in Ungheria tramite voto anticipato o con un seggio speciale, in Germania per posta. In Polonia, addirittura, sono permesse tutte queste modalità.

Nell’attesa, la consolazione è che per chi torna a casa per votare esistono delle agevolazioni: ad esempio, Trenitaliaconcede il 70% di sconto a chi, entro 10 giorni prima le votazioni, prenota un biglietto per tornare a casa; Grimaldi Lines e Italo offrono il 60%.

E se invece volessimo prendere l’aereo? C’è la compagnia di bandiera ITA che offre scontistiche per tornare a casa.

A patto di mostrare la tessera elettorale, che certifica l’avvenuta votazione, tali agevolazioni possono essere sfruttate anche per i viaggi di ritorno.