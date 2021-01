Si può dare di più

GENNARO VENTRESCA

Non può averci tolto sogni e identità il modesto Giulianova. Che non ha rubato niente, pur portando a casa più di quanto avrebbe meritato. Può succedere, non è certo la prima volta che ciò accade, anche se la prestazione dei nostri ragazzi è stata al di sotto delle attese. Nonostante questo, a fine partita, dopo aver ingoiato la delusione, SuperMario e Rizzetta hanno acceso un bel sorriso che si è fatto largo da sotto le loro mascherine. In modo da rassicurare gli astanti e lanciare un messaggio ottimistici attraverso le interviste televisive.

***

Una volta a contare era la cellulite dei delusi a oltranza, ora è quella di chi deve vincere e sa che per arrivare a tanto dovrà dare il meglio. Contro le prime e anche con le ultime. Non c’è una scorciatoia per arrivare in sommità: bisogna sprigionare ogni volta tutte le energie che si hanno in corpo. Senza alcun risparmio. Non voglio rivoltare il mondo, se spesso riporto in questa gabbia che mi sono scelto vecchi ricordi che mi fanno passare per obsoleto, uno da soffitta. Chi mi legge, e mi auguro che tra loro ci siano addetti ai lavori e soprattutto calciatori con la blusa rossoblù, è tenuto a sapere da dove veniamo. Per darsi una regolata. E fare di più.

***

Arriva ad hoc il recupero di domani con l’Albalonga. Dal quale la nostra squadra spera di ottenere il massimo: punti e gioco. Che sono andati a farsi friggere nelle ultime due uscite, prima a Vasto e poi alla Bomboniera. Era ora che dopo tre rinvii si giocasse questa benedetta partita, la prima delle tre saltate per colpa del virus. Nel frattempo, domenica ultima, il calendario ci ha detto che non solo i nostri hanno ciccato, ma anche Rieti che ha pareggiato dopo sette successi di fila e la Recanatese ha addirittura perso. A voler dire che non c’è nulla di scontato e il tempo potrà rimettere in riga la nostra formazione che anche l’anno scorso, sotto la guida di Cudini, ci mise un po’ di tempo per mostrare le sue qualità.

***

Da segnalare l’imprevista prepotente partenza del Castelnuovo Vomano, contro cui i rossoblù hanno perso l’unica sfida. Anche quel giorno non giocarono al meglio, ma con un arbitraggio più attento non solo potevano tornare a casa con qualcosa di utile, ma portarsi via tutti e tre i punti. Il rigore negato e l’ingiusta espulsione di capitan Bontà hanno pesato gravemente su risultato e prestazione.

***

Di notte sono chino sui libri, a leggere di filosofia che a suo tempo ho appena sfiorato tra i banchi di scuola. Di giorno scrivo e rifletto. Trovando il modo di pensare e ripensare ai nostri ragazzi da cui mi aspetto un rilancio immediato. Senza muovere niente dell’esistente aggiungerei all’organico un paio di pedine importanti. Per stare più tranquillo e accrescere la competitività.

***

Sono sempre in sintonia con Raffaele Di Risio a cui un’entrata fuori ordinanza di Govoni ad Ascoli, in una notte dal cielo cattivo, spezzò la carriera e la gioventù. Ecco, al Campobasso di Cudini servirebbe un panzer come Di Risio, da mettere in mezzo al campo per dettare i tempi e strappare i palloni tra le caviglie degli avversari. Più di un “poeta” prenderei uno tosto come Di Risio che con un pizzico di fortuna sarebbe stato capace di eguagliare Furino, Antonio Conte e Gattuso. Uno capace di suonare la carica nei momenti di flessione. E cancellare dalla scena il miglior centrocampista avversario.