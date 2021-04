Si presenta al Pronto Soccorso dicendo di essere stato aggredito, indagini in corso

Si è presentato al Pronto Soccorso del Veneziale questa mattina presto, affermando di essere stato aggredito da uno sconosciuto che gli ha provocato una ferita lacero contusa alla gamba. Sette i giorni di prognosi. Si tratta del collaboratore di un casaeificio locale di 26 anni che ha denunciato l’aggressione. In corso le indagini dei Carabinieri per far luce sulle circostanze di quanto accaduto. Stando alle dichiarazioni del ventiseienne, sarebbe stato aggredito da una persona di colore che gli avrebbe chiesto dei soldi. Dopo il suo rifiuto l’accoltellamento.