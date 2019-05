«Si perde quello che non si combatte». Ecco la “rivoluzione gentile”

REDAZIONE TERMOLI

Trasparenza e tutela della democrazia per quella che, a tutti gli effetti, deve passare come una vera e propria «rivoluzione gentile». E’ questo il concetto che è stato lanciato da Marcella Stumpo, candidata sindaco per la lista Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra nel corso dell’inaugurazione della sede elettorale di Termoli alla presenza anche dell’eurodeputata Eleonora Forenza. Sotto la lente, come affermato già in diverse uscite pubbliche da parte della stessa Stumpo, c’è la necessità e l’obiettivo di essere vicini alla popolazione e alle sue problematiche attraverso una attenta interazione nelle scelte amministrative. «Vogliamo costruire una città che sia dei cittadini – ha affermato la Stumpo – dove chiunque possa sentirsi ascoltato e tutelato». E ancora il rimando alla democrazia partecipata tanto cara alle politiche della “sinistra vera”. «Attraverso gli strumenti della democrazia partecipata il cittadino deve sentirsi responsabile delle scelte della città in cui vive perché, come abbiamo ripetuto sempre in questi anni, la città è di chi la vive e non di chi si trova, per caso, ad amministrarla per cinque anni». Di qui il rimando alla creazione dei comitati di quartiere dove discutere dei vari problemi della popolazione che vive nelle periferie e un richiamo alla responsabilità e alla tutela della democrazia. «Essendo una cittadina con delle responsabilità in più – ha affermato la Forenza – ho proposto al Parlamento europeo l’approvazione di una risoluzione contro l’emergere di movimenti fascisti e la loro messa al bando. Sono orgogliosa che la mia richiesta sia stata approvata, ma oggi è assurdo che forze esplicitamente fasciste come Casa Pound e Forza Nuova possano concorrere alle prossime elezioni europee». Sotto la lente, però, anche temi decisamente più locali che stanno caratterizzando la campagna elettorale di Termoli Bene Comune. «La partecipazione alla vita della città e alla politica è la cosa più bella che possa esistere – ha proseguito la Stumpo – non come il fango visto nelle ultime amministrazioni. Saranno giorni faticosi e difficili e noi possiamo pregare chi ci sostiene da fuori di farsi portavoce delle nostre idee e di ricordare che dato che esiste il voto disgiunto se veramente qualcuno vuole sostenerci e sostenere le nostre idee è necessario mettere la croce sul simbolo della lista per consentire alla stessa di prendere il quorum e di mandare almeno un consigliere in assise. Partecipiamo a questa tornata elettorale con la convinzione che continueremo a lavorare e stare insieme comunque vadano le cose. I nostri tre contendenti porteranno dei valori che non sono i nostri perché non hanno nel Dna la difesa dei beni comuni e il mettere la faccia davanti a certe scelte. Quello che vogliamo iniziare in questi giorni è una strada, speriamo condivisa e speriamo molto lunga perché l’unica battaglia che si perde è quella che non si combatte».