Si parte! In Vespa passando per Spagna e Portogallo fino a Capo Nord

Da Campobasso fino a Guimaraes in Portogallo, poi a Santiago de Compostela in Spagna e fino a Capo Nord. E’ iniziato questa mattina alle 10,30, il viaggio dei Vespisti Molisani che attraverseranno mezz’Europa per amore della mitica Vespa italiana.

(CLICCA QUI PER VEDERE I PREPARATIVI DELLA PARTENZA)

Ma l’avventura non è fine a sé stessa perché ad essere coinvolti ci sono anche gli ospiti del Centro “Peter Pan” di Campobasso che hanno assistito al suggestivo momento della partenza con Attilio Buccino, coordinatore Sirio dei Centri Socio Edicativi del Comune di Campobasso.Biagio Melone, Cosimo Pedicini, Luigi Cirenei, Antonio Caldoro, Emiliano Antonelli e Giuseppe Altigondo sono già in viaggio, un’avventura che da Campobasso li porterà fino in Portogallo a Guimaraes dove si svolgerà un raduno internazionale di Vespisti provenienti da ogni angolo d’Europa.

Questo viaggio ha dunque un valore aggiunto perché i Vespisti Molisani renderanno partecipi anche quelle persone con diverse abilità che potranno assistere in maniera virtuale con l’invio di foto e video.