Si mette al volante dopo aver alzato il gomito, 22enne finisce nei guai

In azione i carabinieri della compagnia di Bojano. Festività natalizie fatte di prevenzione e controlli

Le festività natalizie appena trascorse sono state caratterizzate da una intensa attività di prevenzione, disposta in maniera più stringente dal Comando Compagnia Carabinieri di Via Croce, al fine di prevenire reati predatori in genere e in danno di abitazioni in particolare, senza prescindere dall’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e reati in genere. Particolare impegno è stato messo in campo dall’Aliquota Radiomobile, che garantisce un servizio di Pronto Intervento nell’intero arco delle 24 ore e su tutto il territorio di competenza della Compagnia. Pochi minuti prima del tragico incidente che è capitato a Vinchiaturo, una gazzella dell’Aliquota Radiomobile, nel corso di un servizio per prevenire le c.d. “stragi del sabato sera”, aveva contestato ad una giovane donna di origine marocchina, la violazione penale della guida in stato di ebrezza (Art. 186 c. 2 lett. b del C.d.S.). La 22enne, infatti, di rientro verosimilmente dal “cenone” fermata al posto di controllo lungo la SS 17, aveva palesato un tasso alcolico di 1,42 g/l che le costava il ritiro del documento di guida e il fermo del veicolo. Nella stessa notte di Santo Stefano, un’altra ragazza di giovanissima età, invece, è stata fermata, sempre nel corso di un servizio dell’Aliquota Radiomobile, alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente di guida. Per la giovane inevitabile il deferimento all’Autorità Giudiziaria.