Si liberano dei rifiuti in piena campagna, incastrati dai video: ora dovranno sborsare 600 euro di multa

La Polizia Locale di Larino ha intrapreso un’efficace e decisa azione di contrasto avverso l’illecito abbandono di rifiuti nelle aree periferiche del territorio ad opera di ignoti.

Questa azione di contrasto effettuata ha portato in una sola settimana ad accertare ed elevare 4 sanzioni per violazione al Decreto legislativo n° 152/2006 con importi da 600 euro ciascuno, nei confronti di altrettante persone sorprese ad abbandonare rifiuti in aree periferiche del centro urbano.

Oltre alla sanzione pecuniaria, è stata applicata una ulteriore sanzione accessoria, che impone ai soggetti trasgressori, la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.