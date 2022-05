Si lavora a ritmo serrato per la Carrese di Portocannone

Proseguono a ritmo serrato i preparativi per la Corsa dei Carri di Portocannone.

“Da ieri -ha fatto sapere il sindaco Gallo- è iniziata anche la preparazione del percorso di gara ed oggi in comune ci sarà l’incontro con le associazioni carristiche per definire alcuni passaggi essenziali per il corretto svolgimento della manifestazione.

Da lunedì ci saranno altri importanti lavori sulle strade comunali per una riqualificazione e messa in sicurezza delle stesse. Ci avviciniamo ai giorni più importanti per la nostra comunità, cerchiamo tutti insieme di fare del nostro meglio per la buona riuscita di tutto”.