Si laurea in Ingegneria a 70 anni dopo essere andato in pensione, auguri a Francesco Sforza

Ha conseguito la seconda laurea in Ingegneria Meccanica all’Università di Cassino all’età di 70 anni. Un traguardo importante per Francesco Sforza, nato a Castelbottaccio e già laureatosi, nel 1951, in Economia e Commercio. Adesso questo nuovo importante risultato che è stato conseguito in soli tre anni di università e dopo che Sforza ha raggiunto la pensione. A lui gli auguri più sinceri delle figlie Laura Maria ed Elisabetta. Infiniti auguri anche dalla redazione del Quotidiano del Molise.