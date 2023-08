Si laurea all’Unimol e torna subito nella sua Venezia rimasta senza medici di base

Sebastiano Bianchi, 25 anni, dopo soli sei giorni dalla discussione della tesi ha risposto alla campagna lanciata dalla Serenissima a livello planetario diventando il nuovo medico di famiglia di piazza San Marco

Si è laureato in Medicina con lode all’Università degli Studi del Molise con una tesi dal titolo “Strategia di monitoraggio domiciliare per il paziente fragile con insufficienza cardiaca” traferendosi dalla sua Venezia per seguire il percorso di studi a Campobasso. Un traguardo importante per il 25enne Sebastiano Bianchi, come spesso succede a tanti giovani che lasciano la loro terra per formarsi e, magari, tornarvi per vivere e lavorare lì seguendo il proprio progetto di vita. Al neo dottore è accaduto proprio così: a solo sei giorni dal conseguimento della laurea, non ci ha pensato due volte e ha risposto alla campagna lanciata lo scorso 7 luglio a livello planetario dalla sua città insieme con Usl 3 e Regione Veneto: «Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta» per colmare la carenza di camici bianchi nel centro storico della Serenissima. Risultato: in barba alle tante candidature erano arrivate dall’Iran (addirittura 62) e da altri 25 paesi, tra cui Venezuela, Argentina, Vietnam, Egitto ed altri, è stato proprio lui «il primo professionista di ritorno assunto con un contratto provvisorio di un anno dall’Usl 3 Serenissima», come riportato dal Gazzettino.it.

«Sono nato qui e qui ho intenzione di vivere e lavorare – ha detto Sebastiano all’Ansa -. Sto coronando nel migliore dei modi il mio sogno di diventare medico di famiglia». E ha aggiunto: «Sarebbe bello entrare di ruolo qui a Venezia per garantire la continuità assistenziale ai miei futuri pazienti. Vorrei diventare un punto di riferimento per le persone che prenderò in carico. In tutto sono 254 gli aspiranti medici di famiglia che hanno risposto alla campagna di reclutamento».

Al dottor Bianchi sono giunte anche le congratulazioni del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, attraverso i suoi canali social ufficiali: «Benvenuto, anzi, bentornato a Venezia al dottor Sebastiano Bianchi, che a soli 25 anni è il nuovo medico di famiglia di piazza San Marco, il primo della nuova squadra di medici di base che sta per essere arruolata nel centro storico veneziano grazie alla campagna comunicativa della ULSS 3 Serenissima. Veneziano di Santa Croce, si è laureato con lode in Medicina e chirurgia all’Università degli studi del Molise; da lunedì comincerà a visitare i 1.300 pazienti dividendosi tra l’ambulatorio di piazza San Marco e l’ambulatorio all’ex Giustinian». Il sogno di Sebastiano, anzi il suo lavoro che ha sposato come una missione, è diventato realtà. E si inizia nella sua amata Venezia. (adimo)

IN ALTO, SEBASTIANO BIANCHI (FOTO DA IL GAZZETTINO.IT)