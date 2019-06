Era a casa di un conoscente quando all’improvviso avrebbe maturato l’idea di farla finita. Un ex medico in pensione, 70enne, si è lanciato dal balcone di un palazzo di via Monsignor Bologna a Campobasso questa mattina. Purtroppo all’arrivo dell’ambulanza non c’è stato nulla da fare. Il professionista era molto conosciuto e nulla faceva presagire un tale gesto estremo.