Si lancia dal balcone per sfuggire agli agenti: 22enne a processo

VENAFRO

Celebrata oggi, nell’aula Aldo Moro del Tribunale di Isernia, l’udienza di convalida dell’arresto del 22enne, fermato dalla Squadra Mobile a Sesto Campano dopo un maldestro tentativo di fuga dal balcone. Ma, come precisato sempre oggi dall’avvocato Francesco Giannini, difensore di fiducia dell’imputato: «Il fermo è avvenuto solo ed esclusivamente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso delle operazioni di perquisizione, espletate presso l’abitazione del 22enne, non è stato rinvenuto alcuno strumento, né alcun quantitativo di sostanze stupefacenti che potesse far presumere un ipotetica attività di spaccio da parte dell’arrestato. Considerate le ragioni appena esplicitate e considerata la non particolare gravità della condotta, a seguito dell’odierna udienza di convalida, l’imputato è stato rimesso in libertà. Non sussistono, attualmente e per quanto in nostra conoscenza, elementi dai quali sia possibile desumere una denuncia a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In autunno verrà celebrato il processo a carico del 22enne esclusivamente per resistenza a pubblico ufficiale, unico reato allo stato dei fatti attribuito all’imputato».