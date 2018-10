Si infortuna mentre lavora all’ex Zuccherificio, paura per un operaio 51enne

REDAZIONE TERMOLI

Stava effettuando le operazioni di rimozione di alcuni parti mobili del vecchio Zuccherificio quando all’improvviso, e per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto con la gamba schiacciata all’interno di una delle parti. Avrebbe potuto avere delle conseguenze peggiori l’incidente avvenuto all’interno dell’ex Zuccherificio del Molise. A soccorrere il 51enne romeno sono stati i compagni di lavoro che hanno chiamato il 118. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli che hanno trasportato l’uomo in pronto soccorso per accertamenti. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi con i medici del reparto di emergenza che hanno prestato i soccorsi alla gamba infortunata.