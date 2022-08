Si infiamma la “Notte nel Borgo Antico”: due giorni di grandi eventi a Montenero

Torna puntuale anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la Notte nel Borgo Antico, l’evento estivo giunto alla sua 17esima edizione, che si terrà Sabato 6 e domenica 7 agosto 2022, a partire dalle ore 20,30, organizzato dalla Pro Loco Frentana e patrocinato dal Comune di Montenero di Bisaccia.

L’iniziativa mira a riscoprire e valorizzare la zona antica del paese attraverso un viaggio nella cultura e nelle tradizioni locali, tra arte, musica, artigianato, gastronomia tipica e tanto altro.

Quest’anno tornerà ad essere allestita anche Via Regina Margherita, con attività tradizionali, cantine e artigianato locale; su Via Garibaldi (zona “lu foss”) ci saranno attività rivolte a un target più giovanile, con la postazione di Radio Cassù, giochi di ruolo e giochi per i più piccoli.

Sarà possibile accedere anche a siti culturali, tra cui l’antico Frantoio Iavicoli del 1800 e il tunnel sotterraneo dell’ex Frantoio Cremonese; quest’anno ci sarà anche una novità riguardante una piacevole scoperta fatta all’interno di un’antica casa privata.

I visitatori, che troveranno sul loro percorso un mercatino hobbistico, un intrattenimento musicale itinerante e fisso e due punti degustazione di olio locale, potranno inoltre assaporare i prodotti tipici presso gli appositi stand gastronomici.

Quest’anno non sarà aperta Casa Paterno, ma saranno regalate ai visitatori che lo vorranno le copie di alcune pubblicazioni gentilmente donate dal Rag. Giuseppe Chiappini.

Lungo la passeggiata nel Borgo Antico gli ospiti troveranno installazioni tematiche con messaggi e aforismi celebri, presso le quali si potranno scattare foto ricordo: i temi sono quelli del sogno, dell’amore, della cultura e dei libri; proprio su quest’ultimo tema, inoltre, sarà presente una postazione della Biblioteca Comunale “Paterno”, presso la quale chiunque potrà donare libri.

Anche i bimbi, infine, troveranno riproduzioni in cartapesta di personaggi dei cartoni animati, messi a disposizione dai cartapestai larinesi, presso cui fare foto ricordo.

L’Amministrazione comunale ringrazia fin da ora tutte le associazioni e i privati che collaborano all’iniziativa e invita residenti e turisti a visitare il Borgo Antico di Montenero sabato 6 e domenica 7 agosto, dalle ore 20,30.

EVENTI CULTURALI E INTRATTENIMENTO

-La Bottega delle Meraviglie a cura di Antonio Scoca via Cairoli

-Emilio Ambrogio Paterno “Poesia, storia e ricordi” Omaggio di Giuseppe Chiappini

Piazzetta Madonna del Carmine e via Regina Margherita

-Le vie dell’olio – degustazione a cura di Oleificio Monturano Piazzetta Madonna del Carmine

-Montenero Sotterranea A cura della Pro Loco Frentana Ex Frantoio Cremonese Via Cavour

-L’antica dimora del dott. Pasquale Chiasuro a cura dell’ass Pro Loco Frentana via cavour

-Le macchine nel tempo, storie si vita contadina” a cura di Guglielmo Potalivo ass. La Trebbia Via Cavour

-Le foto di Gorizio Pezzotta…video proiezioni a cura della proloco frentana via cavour

-Mercatino hobbistico A cura della Pro Loco Frentana Via Cavour

-Lo scrigno segreto “La Cattedrale” a cura della Pro loco Frentana Via Cavour

-Sbicchierando a Lu Foss’ “Chiacchiere in libertà” a cura di Roberto & Simona Via Garibaldi

-Lu Foss’ – passeggiata sotto le stelle a cura della Pro Loco Frentana via Garibaldi

-Giochi in strada a cura della pro loco frentana Lu Foss’ Via Garibaldi

-Space jam carro del carnevale larinese a cura dell’ass. I Trebbiatori via Garibaldi

-Open World/Open Mind: Giochi da tavolo e di ruolo sotto le stelle a cura di Pro Loco Frentana Lu’ Foss

-Vintage • 2hand • Reworked a cura di Very Mery Lu Foss via garibaldi

-Itineradio Radio Cassù Live nel Borgo a cura dell’ass. culturale Radio Cassù Lu Foss’ Via Garibaldi

-La Magia della Lavanda a cura de La lavanda di Montebello via Regina Margherita

-L’antico Frantoio Iavicoli visite guidate di Giuseppe Lamelza a cura della Cooperativa Trinia Major

-EVOluzione – degustazione olio Evo a cura della Cooperativa Trinia Major a cura della coperativa – Via Regina Margherita

-Le delizie di Sara a cura di Sara Marraffino via Regina margherita

-Tombolo e dintorni – artigianato artistico di Patrizia Mastrangelo a cura della Pro Loco Frentana via Regina Margherita

-Lasergame e realtà virtuale – Piazza Giovanni XXIII con Lasertag Club e l’associazione sportiva ProMolise

Sabato 6 Agosto

JUAN LOCO Piazzetta Madonna del Carmine

GEMELLI BAND Largo Roma

Le fisarmoniche itineranti

Domenica 7 agosto

Jab Emily &the Wild Boys Largo Roma

Sol Music Piazzetta Madonna del Carmine