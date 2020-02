Si incendia il costone della Ferrovia, il fuoco lambisce case e attività

REDAZIONE TERMOLI

I Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono impegnati dalla tarda mattinata di oggi nello spegnimento di un grosso e pericoloso incidio scoppiato sul costone della Ferroviaria che divide via Corsica da Rio Vivo. Le fiamme hanno lambito le vicine attività commerciali lungo via Corsica. Intanto la tratta ferroviaria è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di spegnimento e mess ai sicurezza della un fumo nero e intenso ha invaso l’intera area.