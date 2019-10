Si finge idraulico, ruba il bancomat e preleva contanti a una 80enne

I carabinieri della stazione di Campomarino denunciano un giovane per furto

Aveva bussato alla porta della signora fingendosi un idraulico e con la scusa di dover effettuare dei lavori all’interno dell’abitazione della donna, un’80enne di Campomarino. Lei, non intravedendo alcun pericolo, l’aveva lasciato entrare e lui, con scaltrezza e rapidità era riuscito ad arrivare in camera da letto e a sottrarre il bancomat dell’anziana signora riuscendo anche ad effettuare alcuni prelievi di denaro contante presso lo sportello della banca, in pieno centro a Campomarino. La donna, però, dopo essersi accorta del furto subito, si era rivolta ai carabinieri della stazione di Campomarino che hanno immediatamente avviato tutte le indagini del caso riuscendo a mettere insieme degli indizi chiari ed inequivocabili a carico del giovane. Si è conclusa con la denuncia del ragazzo all’autorità giudiziaria competente l’azione criminale del ragazzo che dovrà rispondere dell’accusa di furto ai danni della donna. Ancora una volta la tempestività della denuncia e la fiducia della donna nei carabinieri di Campomarino hanno consentito una rapida risoluzione del caso.