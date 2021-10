Si ferma per un problema all’auto e spuntano una pistola e la droga

Nei guai un 37enne residente a Isernia ma domiciliato nel casertano: denunciato dalla Polstrada di Isernia

Si era fermato lunedì scorso, a bordo strada, per una ruota sgonfia. Gli agenti della Polstrada di Isernia si erano offerti di aiutare l’uomo ma, vedendolo agitato e nervoso, hanno capito subito che c’era qualcosa di strano. Così, dopo le insistenze del giovane, che dichiarava di poter sostituire da solo lo pneumatico, hanno approfondito i controlli ed è venuto fuori che il 37enne ha precedenti per minacce e detenzione abusiva di armi, oltre che per violazione della normativa anti-covid.

A quel punto gli agenti hanno perquisito l’uomo e l’auto, trovando, in un cassetto posto sotto il sedile posteriore, una pistola priva di tappo rosso e, nel portabagagli, una scatola di munizioni a salve. Non finisce qua: custoditi in un borsello, c’erano anche 0.5 grammi di hashish.

L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi e munizioni e sarà segnalato alla Prefettura competente per violazione della normativa sugli stupefacenti.