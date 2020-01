Si ferma a Zagarolo il Campobasso-Roma: ennesimo ritardo record

Ancora disagi e problemi per gli sfortunati viaggiatori molisani.

Il treno regionale 2355 Campobasso-Roma Termini delle 6.50 di questa mattina, si è fermato a causa di un guasto nella stazione di Zagarolo.



Lo stop poco prima delle 10 di questa mattina, dopo un viaggio abbastanza “sofferto” pieno di rallentamenti e malfunzionamenti.

I viaggiatori sono stati poi trasferiti su un altro treno, un regionale laziale diretto verso Roma, già strapieno, costringendoli così a stare in piedi fino all’arrivo.



L’app di Trenitalia dice che il treno Campobasso-Roma è arrivato, con 2 ore e 21 di ritardo nella capitale, ma in effetti ciò non è mai successo, perché il convoglio partito dal Molise è praticamente “deceduto” a Zagarolo, come ironicamente sottolineato dalla pagina Fb del Binario 20 bis, da cui abbiamo preso la foto e la notizia dell’ennesimo “calvario” offerto ai suoi utenti molisani dalle Ferrovie dello Stato.