Si ferisce con il motozappa, grave un ragazzo di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni, per cause che sono ancora in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si è ferito gravemente con il proprio motozappa. Il tutto è successo questo pomeriggio, martedì 11 febbraio, mentre il ragazzo era al lavoro nelle campagne di Trivento. Immediatamente sono giunti sul posto le ambulanze del 118. I sanitari, constatata la gravità delle ferite, hanno deciso di trasportare d’urgenza il 16enne presso l’ospedale di Vasto. Erano stati allertati anche i Vigili del Fuoco, ma il loro intervento non è stato necessario.

Seguono aggiornamenti