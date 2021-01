E’ stato trasferito al Cardarelli di Campobasso un 70enne di Guglionesi che è rimasto ferito al torace con la propria arma da fuoco. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. L’uomo è stato prima trasferito presso il pronto soccorso del San Timoteo di Termoli e successivamente, viste le condizioni, presso il Cardarelli di Campobasso ma non sarebbe in pericolo di vita.