Si fa male in moto, 24enne centauro finisce in pronto soccorso

E’ stato trasferito in pronto soccorso al San Timoteo di Termoli per accertamenti ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi un 24enne che è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre viaggiava in sella alla sua moto.

L’incidente è avvenuto all’altezza della rotatoria di via del Mare. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con i volontari della Misericordia e gli agenti della Polizia di Stato.

Il giovane è stato trasportato in ospedale per accertamenti le sue condizioni non sono gravi.