Si è spento l’imprenditore Pierluigi Marinelli, re dell’ortofrutta e ‘padre’ del Mama’s

Una scomparsa improvvisa, un lutto che segna profondamente non solo una famiglia ma un’intera comunità. Nelle scorse ore si è spento l’imprenditore campobassano Pierluigi Marinelli, noto in Molise soprattutto per la sua esperienza quasi quarantennale nel settore ortofrutticolo. Da poco aveva compiuto 61 anni. Per molti anni ha gestito un noto punto vendita dell’ortofrutta in città, generando una vastissima rete di clienti, fornitori e amicizie. Verso la fine del primo decennio degli anni Duemila insieme a familiari e parenti ha dato vita a Campobasso al “Mama’s”, ‘sposando’ il settore della ristorazione. La sua simpatia gli ha sempre permesso di entrare facilmente in contatto con le persone e le sue capacità gli hanno consentito di lavorare sempre con costanza e grandi risultati. Lascia la moglie e due figli. Tanti i messaggi di affetto e cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore. Le condoglianze alla famiglia Marinelli giungono anche da parte di tutta la redazione del Quotidiano del Molise.