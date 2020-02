Si è spento il dottor Pietro Giampaolo della storica farmacia al centro della città

CAMPOBASSO. Si è spento nelle scorse ore il dottor Pietro Giampaolo che ha dato il nome alla farmacia, tuttora punto di riferimento in città per chiunque abbia bisogno di un farmaco o di un altro prodotto affine. L’attività, che si trova in via Palombo in pieno centro a Campobasso, oggi si è presentata con le saracinesche abbassate in segno di lutto. Pietro lascia la moglie Maria Pia e i figli Nicolangelo e Mario, oltre alla sorella Beatrice e la cognata Antonella che lo ricordano con affetto.