Si è spento il dottor Italo Testa, strenue difensore della sanità pubblica 

I baffi e il sorriso. E la dignità sul volto di chi si è battuto sempre per gli ultimi. Questa sera Campobasso e il Molise sono un più soli e più poveri.

E’ venuto a mancare il dottor Italo Testa, medico eccellente del Cardarelli e strenue difensore della sanità pubblica. “Al servizio dei pazienti e non dei clienti” – amava ripetere. Tante le sue battaglie negli ultimi dieci anni in difesa della sanità pubblica molisana. Presidente del comitato Pro Cardarelli e del Forum per la sanità pubblica di qualità. Tra gli organizzatori di quella grande manifestazione che si tenne a Campobasso nel 2018 in difesa del settore che raccolse più di 5mila persone. Dopo la pensione si dedicò anima e corpo alle battaglie in difesa della sanità.

«Non avrei mai voluto dirlo. – ha scritto il dottor Giuseppe Cecere – Stasera si è spento il Dr Italo Testa, mio Maestro di vita e di Medicina, uomo giusto e di eccezionale umanità. Questa Città perde uno dei suoi figli migliori.

Che la terra ti sia lieve Maestro»