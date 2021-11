Si è spenta a 107 anni nonna Adelina, la più longeva del Molise

Poco più di un mese fa l’avevamo celebrata come la nonnina del Molise per il raggiungimento di un traguardo storico. Nonna Adelina, 107 anni, si è spenta nella giornata di ieri, lunedì 15 novembre. Di Longano, era la più longeva del Molise e nella sua lunghissima vita aveva superato Spagnola, due guerre mondiali e il Covid. Era stato il nipote Massimiliano a raccontare la sua incredibile storia ed è stato ancora lui a dare la triste notizia.

“Ieri, lunedì 15 novembre, è venuta a mancare dopo 107 anni e 35 giorni. Alla mia amatissima nonna Ditri Adelina di Longano, vedova Fardella, un enorme saluto ed un abbraccio infinito, che il Paradiso ti accolga con gioia. E che sia un esempio per molti, un esempio come per tutti noi. Ciao nonna. Il tuo carissimo nipote Massimiliano.”