Si è spenta a 101 anni la nonna di Riccia. Addio Maria Addolorata!

Oggi pomeriggio 1 luglio 2021, Riccia ha dato l’ultimo saluto ad una donna straordinaria venuta a mancare all’età di 101 anni. Maria Addolorata Di Criscio considerata un po’ la “nonna” della cittadina dove ha sempre vissuto. Il Quotidiano del Molise ebbe modo, lo scorso anno in piena pandemia, di raccontare un pezzo della sua lunga vita con un bellissimo articolo di Agnese Genova (CLICCA QUI PER LEGGERLO) in occasione della festa dei suoi 100 anni di vita. Donna d’altri tempi che è stata testimone di un Molise profondamente cambiato che lei ha sempre amato. Addio Maria Addolorata, riposa in pace!