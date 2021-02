Si è smarrito questa mattina in via Sant’Antonio dei Lazzari a Campobasso, nei pressi dei Vigili del Fuoco questo affettuoso gatto (in foto). Simone, il suo nome, è affabile e si va avvinare da tutti. Si offre una ricompensa a chiunque possa aiutare a ritrovarlo. In caso di avvistamento o informazioni utili è possibile contattare il seguente recapito: 351/7962029.