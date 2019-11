Si è smarrita Wendy, generosa ricompensa a chi la riporta a casa

La gattina dovrebbe trovarsi tra Sant’Agapito e Isernia Sud. La sua padroncina non vede l’ora di riabbracciarla

SANT’AGAPITO. Si chiama Wendy ed è una dolcissima gattina di tre anni; da oltre dieci giorni si sono perse le sue tracce. Era stata donata, appena nata, alla sua piccola padroncina. È una gatta comune, che gode di ottima salute. Per la famiglia che la ospita è il ricordo vivente dell’amata zia, che l’aveva affidata alla sua nipotina, pochi giorni prima di spegnersi prematuramente. Wendy è scomparsa nella zona di Pietradonata, frazione di Sant’Agapito, ma non sembra che possa essere stata investita. Le ricerche al momento non hanno dato esito e la famiglia che la ospita crede che possa essersi smarrita nell’area a sud d’Isernia. La famiglia, in attesa di poterla riabbracciare, promette una generosissima ricompensa a chiunque la ritrovi e/o possa fornire indicazioni utili per individuarla. Chiunque abbia informazioni può inviare una mail alla nostra redazione di Isernia (quotidianoisernia@gmail.com). Aiutiamo Wendy a ritrovare la sua amata famiglia.