Si è riunita per la prima volta la consulta dei servizi sanitari, Gravina: “Sarà utile”

Si è riunita in modalità telematica, per la prima volta, la Consulta cittadina dei servizi socio-sanitari per la tutela della Sanità Pubblica che l’Amministrazione comunale di Campobasso, raccogliendo le istanze di associazioni di diversa natura, ha istituito attraverso un lavoro di coordinamento e di sintesi attento a recepire spunti e segnalazioni propositive da parte dell’intera rete territoriale.

“Abbiamo lavorato alla costituzione di questo organismo che prima d’ora non era stato istituito dalle amministrazione precedenti, con un metodo chiaro – ha dichiarato il sindaco Gravina – che va riconosciuto all’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano, alla presidente della Commissione consiliare Politiche Sociali, Rosanna Coccagno, e al consigliere Antonio Musto, i quali hanno tradotto in atti pratici e in punti precisi di un apposito regolamento, le giuste aspettative di condivisione provenienti dalla rete delle associazioni presenti sul territorio.

La Consulta avrà un carattere propositivo, consultivo, osservativo, di monitoraggio e conoscitivo, che potrà permettere una maggiore trasparenza e condivisione verso tutti, delle attività d’informazione, incentivando una partecipazione propositiva dei cittadini intorno al tema della salute. In questo senso, l’organismo della Consulta permetterà di far emergere anche una serie di suggerimenti e istanze che potranno essere portate all’attenzione della Conferenza dei Sindaci che prossimamente si andrà a costituire e a riunire nuovamente dopo tanto tempo.”

Invitati alla prima riunione della Consulta anche l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Michele Marone, delegato dal presidente della Regione Molise, Donato Toma, e il direttore dell’Azienda Sanitaria regionale, avv. Oreste Florenzano.

“Sono contento di questo primo risultato tutt’altro che scontato, ottenuto con la collaborazione di tanti diversi soggetti. – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano – La Consulta cittadina dei servizi socio-sanitariè un organismo che avevo proposto di creare fin dalla passata consiliatura e la soddisfazione per aver compiuto questo primo atto costitutivo va da me condivisa con chi, come il consigliere Musto e la presidente della Commissione Politiche Sociali, Rosanna Coccagno, ha operato fattivamente per porre le basi a un diverso e maggiormente includente sistema di confronto che apre alle associazioni e ai cittadini in modo forte e convinto. Infatti, – ha aggiunto Praitano – con la Consulta si potrà aumentare qualitativamente e quantitativamente la spinta informativa in materia di sanità, così come richiesto da sempre più cittadini e, contemporaneamente, si potrà dare maggior spazio all’attività di ascolto delle esigenze reali riscontrabili sul territorio.”