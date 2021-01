Si è rinnovato l’antico rito del “Prlj” a Montemitro

Prlj 2020 uno dei tanti riti del fuoco della notte di Natale, rito che è ancora più antico del Natale stesso, quando si festeggiava quello che i latini chiamavano il “SOL INVICTUS” festa del Sole che dopo il solstizio d’inverno riprendeva il sopravvento sulle tenebre.

È un rito antico tramandato da generazioni e anche se per molto tempo interrotto è ritornata ad essere una tradizione che dal 2004 ogni anno è tornato a scaldare e illuminare la notte di Natale grazie a volenterosi ragazzi il Prlj ha ripreso forma e un calore più intenso.

Il Prlj una torcia conica con una base a tre piede tutto interamente in legno, che variava a seconda della possibilità dei costruttori veniva acceso e portato davanti alla chiesa la notte della vigilia di Natale, rito purtroppo interrotto all’inizio della seconda guerra mondiale, dal 2004 una unico Prlj viene acceso quella notte, spesso accompagnato da canti e all’inizio della messa viene benedetto dal celebrante.

Anche quest’anno nonostante le restrizioni, anche se leggermente più ridimenzionato degli altri anni, è stato ugualmente allestito il Prlj, per illuminare si la notte più buia e fredda dell’anno, ma la notte più buia di un periodo e un anno buio, dove le distanze e la solitudine sono stati grandi e il calore e la luce del Prlj mai come quest’anno ci devono dare speranza, infetti facendo a meno del superfluo abbiamo riscoperto l’essenziale, questo piccolo fuoco diventa focolare domestico, non riscalda solo il bambino Gesù, ma la famiglia, ogni famiglia, ogni comunità donandoci il calore e la luce di cui abbiamo bisogno per il nostro cammino.