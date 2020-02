Si è intestato 175 autovetture senza dichiarare redditi al fisco, 60enne nei guai

ISERNIA. Continua incessante l’attività della Polizia Stradale di Isernia nel contrasto del fenomeno delle intestazioni fittizie di autoveicoli. Questa volta i poliziotti della Stradale hanno accertato che un sessantenne pregiudicato romano, pur non dichiarando redditi al fisco da sedici anni, risultava intestatario di ben 175 autovetture.

Al termine di lunghi e complessi accertamenti, la Polizia Stradale ha chiesto al Pubblico Registro Automobilistico di Isernia di procedere alla cancellazione d’ufficio di tutti i veicoli intestati a quella che può definirsi una classica “testa di legno”. Il provvedimento comporterà che, se posti in circolazione, i suddetti veicoli all’atto di un controllo di polizia saranno sequestrati per la successiva confisca, ed i conducenti puniti con una sanzione amministrativa che andrà da un minimo di 431 ad un massimo di 1.734 euro.

Questo fenomeno, che purtroppo è in aumento, spesso interessa la nostra provincia, per l’indicazione di sedi fittizie di società fantasma intestatarie di centinaia di veicoli, che poi vengono fatti circolare da parte di persone che non saranno mai chiamate a rispondere per il loro utilizzo, sia che si tratti di violazioni al Codice della Strada, sia che si tratti della commissione di reati, anche gravi.