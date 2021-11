Si dimettono tre anestesisti del Cardarelli di Campobasso, Florenzano: “Subito il nuovo primario”

Situazione d’allerta al Cardarelli di Campobasso dopo le dimissioni di tre anestesisti. Figure che già in Molise sono merce rara e che l’Azienda Sanitaria Regionale fa fatica a reperire. Dissidi interni e difficoltà organizzative sembrerebbero essere alla base della decisione dei tre professionisti che avrebbero protocollato le proprie dimissioni. Ci sono, però, dei tempi tecnici e un preavviso necessario prima di lasciare definitivamente il posto e non è escluso che i tre possano fare un passo indietro. Potrebbe trattarsi anche di una sorta di ultimatum.

“Non entro nel merito della questione – ha dichiarato ai nostri microfoni il Dg Oreste Florenzano– ma posso assicurare che noi stiamo continuando a fare concorsi per anestesisti e soprattutto stiamo ultimando quello per il nuovo primario che vedrà la conclusione in tempi brevi. Eviterei strumentalizzazioni che generano esclusivamente allarmi sociali. E’ evidente che l’attesa di un nuovo primario possa generare situazioni di conflittualità e per questo concluderemo a breve il concorso.”

Sulla questione è intervenuto anche l’avvocato Iacovino con un duro post su Facebook: “ Va cacciato il direttore generale della Asrem. Oggi – ha scritto Iacovino – si dimette dall’ospedale Cardarelli il terzo anestesista per difficoltà organizzative, incompatibilità ambientale, illegittime ingerenze, burnout!…

Ora ne restano solo sette! In queste condizioni non riescono a garantire le urgenze dovendo garantire presenze in turno 24 ore su 24 sia in Rianimazione che in sala operatoria. Altri stanno pensando di dimettersi per gli stessi motivi ma nessuno pone mano al reparto per dirimere le evidenziate criticità.

Va detto inoltre che così non vengono garantiti i Lea! E vista la possibile quarta ondata Covid in assenza di in centro specifico tali criticità possono costituire disservizio e responsabilità!

Ci dica il presidente commissario cosa intende fare! E’ urgente cacciare questo direttore generale.

Il Molise parte civile continua a denunciare perché chi di competenza non ci venga a dire di non sapere!”