Si dimette sindaco Lupara: “Situazione da terzo mondo sulla Sp 73”

Il sindaco di Lupara, Pasqualino Morinelli, ha rassegnato le dimissioni, motivate dalla situazione di estremo disagio e pericolo in cui versa la Sp 73 nel tratto Lupara-Fondovalle Biferno.

Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, ha recepito le dimissioni del primo cittadino nella seduta di ieri 8 agosto.

Morinelli è stato fortemente critico nei confronti della Provincia di Campobasso, che avrebbe peccato di inerzia nonostante le ripetute segnalazioni da parte del Comune e dei cittadini.

Lunga e motivata la sofferta decisione, in cui sottolinea come le dimissioni, arrivate con non poche titubanze, non riguardino un problema di maggioranza ma una scelta di interesse collettivo per il Comune e altri che si trovano nella stessa situazione.

Molinari parla di situazione da terzo mondo sulla strada provinciale 73 e della volontà di fare un passo indietro in quanto “sono il primo a vergognarmi del degrado di quell’arteria vitale”.