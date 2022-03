Si dimette la presidente della Commissione pari opportunità: “Ecco le mie motivazioni”

La presidente della commissione di parità e pari opportunità della Regione Molise ha voluto ascoltare, leggere e aspettare, nell’attesa che alcune donne che in questa regione rappresentano diritti dei cittadini ed in particolare delle donne, cogliessero il senso del suo silenzio, ma ciò non è avvenuto.

“In questo momento difficile per tutto il mondo sembra superfluo dibattere su affermazioni prive di contenuti. Pertanto – si legge in una nota stampa delll’ex presidente Maria Grazia La Selva – mi limiterò a condividere alcune riflessioni che mi hanno portata a dimettermi dalla Commissione di parità e pari opportunità della Regione Molise.

Dal giorno della mia nomina in qualità di Presidente, ho lavorato alla stesura di documenti importanti, ma non ho mai avuto, tranne da alcuni Commissari, osservazioni in merito a contenuti o in relazione alla programmazione discussa e condivisa dalle Vicepresidenti attraverso una riunione dell’Ufficio di presidenza.

Per quanto io abbia potuto condividerla via mail, la maggioranza dei Commissari a conoscenza della scadenza imminente di presentazione hanno dato priorità ad altro e hanno comunicato l’impossibilità di essere presenti alla seduta convocata.

Tutto ciò ha impedito alla Commissione di condividere e verbalizzare la programmazione, perché a causa anche di due dimissionari non ancora sostituiti, non abbiamo raggiunto il numero legale. Pertanto, abituata da anni a militare per le pari opportunità attraverso la collaborazione e condivisione di obiettivi con Enti privati e pubblici insieme a gruppi di persone attive e volonterose, non trovo collocazione laddove c’è improduttività.

All’interno della Commissione ogni componente deve avere il desiderio di fare proposte concrete affinché io in qualità di Presidente avrei dovuto rappresentarle agli organi competenti ed alla cittadinanza, perché un Presidente di Commissione funge da rappresentante e le sue idee tradotte in voto valgono uno.

Il ruolo che rivestiamo è onorifico, privo di riconoscimento economico, ma che può assumere un grande valore sociale. La mia decisione arriva in questo momento dopo aver constatato, che i due gruppi di lavoro coordinati dalle Vice presidenti, Aida Trentalance e Angela Di Burra, dal mese di novembre, non hanno elaborando proposte, che aspettavamo tutti durante l’ultima riunione.

Dopo traguardi raggiunti nei primi mesi di insediamento, mi sarei aspettata di attuare altre azioni, ma gran parte dei Commissari e la Consigliera di parità uscente, Pina Cennamo, hanno preferito utilizzare questa grande opportunità per criticare, perseguitare e sentenziare.

Oggi con grande serenità posso dichiarare che le mie dimissioni vorrei fossero un messaggio di libertà per ogni donna che ha il desiderio di partecipare attivamente alle battaglie per le pari opportunità e lo può fare senza essere seduta su una poltrona all’interno di palazzi importanti.

Io sono Maria Grazia La Selva, non ho bisogno di specificare miei titoli o i miei ruoli e continuerò a sostenere tutte le donne che hanno bisogno di fare valere i propri diritti.

Questa esperienza mi ha insegnato tanto e mi ha dato la possibilità di conoscere e collaborare con persone di grande sensibilità e attente all’ascolto, come Petroni Luigi e Giuseppe Taddeo, ormai dimissionari, Slavi Lancellotta, Luciano Malatesta e Franco Rocco, uomini che all’interno della Commissione si sono rilevati preziosi e attenti. Inoltre ho potuto condividere pensieri e obiettivi comuni con le colleghe di altre Regioni nella prospettiva di progettualità condivise anche per il futuro”.