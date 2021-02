Sì della Fondazione Pavone a sessanta posti letto per il Covid

La novità ieri sera tardi, alla fine del vertice tra Regione, Asrem e Commissario. La Fondazione Pavone di Salcito, appartenente al Gruppo Neuromed, si sarebbe dichiarata disponibile a mettere a disposizione i sessanta posti letto richiesti dai sindaci del Basso Molise per l’emergenza Covid. Il contratto dovrebbe essere predisposto dal commissario Giustini, o forse da Florenzano, dopo la sua nomina a responsabile dell’emergenza Covid. Ma questi sono dettagli, per il momento sulla soluzione Salcito sembra esserci un accordo di massima. Si tratta di sessanta posti letto per terapia sub intensiva, ci sarebbero anche medici e infermieri. Aggiornamenti nel corso della giornata.