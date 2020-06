Si collega all’impianto elettrico del vicino: scoperto e denunciato dai Carabinieri

A Termoli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà un uomo, trentacinquenne, residente nel centro molisano, per il reato di furto aggravato. I militari, a seguito di accurati accertamenti, sono riusciti ad appurare che l’uomo, attraverso un cavo installato abusivamente, fruiva illecitamente di energia elettrica dall’impianto del vicino di casa. Sono in corso ulteriori indagini per quantificare il danno complessivo subito dalla vittima. L’accusato dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria di quanto compiuto, mentre continuerà sul territorio l’attività di contrasto dei Carabinieri anche verso quelle condotte illecite dei cosiddetti “furbetti” ai danni di ignari cittadini.