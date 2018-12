Si chiude un anno tra spopolamento ed invecchiamento

VITTORIO SCARANO

Siamo all’ultimo giorno dell’anno, è tempo di bilanci. Il primo è quello demografico, che conferma un fenomeno galoppante, stiamo parlando dello spopolamento. Purtroppo i dati sono eloquenti, l’andamento negativo non si arresta, Trivento, come pure i paesi limitrofi, perdono gente di anno in anno. Le piazze si svuotano e il destino di queste comunità sembra segnato, per alcune è già ben evidente. Per studiare il fenomeno, ci siamo avvalsi dei dati ufficiali Istat, valutando quello che è accaduto in 20 anni, mettendo a confronto i dati dei residenti risalenti al 1° gennaio 1998 e quelli al 1° gennaio 2018. E partiamo proprio da Trivento, con una perdita demografica di 589 unità, da 5.252 siamo passati a 4.663.

La popolazione oltre a diminuire invecchia, considerando che ci sono meno nascite e i giovani sono costretti a trasferirsi per motivi di lavoro: al 1° gennaio 2012 era 1.151 i residenti ultra 65enni, al 1° gennaio 2018 sono passati a 1.229, sono circa 78 anziani in più. Il fenomeno dello spopolamento e dell’invecchiamento della popolazione, come anticipato, riguarda un po’ tutti i comuni del territorio. Abbiamo preso a riferimento del nostro studio, la popolazione dell’ex Ambito Territoriale Sociale di Trivento. Nel ventennio, il comprensorio di 15 comuni ha perso circa 3mila abitanti, per la precisione 2.956 abitanti, passando dalle 15.576 unità alle 12.620. L’unico paese che si “salva”, è d’obbligo utilizzare le virgolette, è Salcito con un saldo positivo di 7 unità: erano 659 nel 1998, nel 2018 il dato è di 666 (anche se il numero non depone bene). Per il resto gli uffici demografici comunali sono tutti in perdita a picco. Riportiamo i dati, nudi e crudi, mettendo a confronto diretto quelli relativi al 2018 su quelli del 1998: Casalciprano, 534, 659; Castelbottaccio 274, 507; Castropignano 922, 1.212; Duronia 407, 535; Fossalto 1.296, 1.641; Limosano 744, 935; Lucito 666, 1060; Molise 166, 180; Pietracupa 208, 291; Roccavivara 795, 988; Salcito 666, 659; San Biase 173, 308; Sant’Angelo Limosano 347, 422; Torella del Sannio 759, 927; Trivento 4663, 5.252. Le percentuali di perdita più elevate, riferite alle popolazioni del 1998, sono quelle di San Biase, con un 44% in meno e Castelbottaccio, che arriva al 46% in meno: popolazioni pressoché dimezzate. Segue Lucito con il 37%, Pietracupa 28%, Castropignano e Duronia con 24% in meno. Di fronte a queste cifre risulta difficile anche fare dei buoni proponimenti, ma siamo al 31 dicembre e non possiamo non essere ottimisti e, come si suol dire, la speranza è l’ultima a morire. Certamente, da sola, la speranza, non potrà fare miracoli, occorrono uomini con idee buone e con la voglia di lavorare. Occorrono buone politiche di programmazione, finanziamenti adeguati e un pizzico di fortuna che, come si sa, aiuta gli audaci. Augurare buona fine sarebbe di cattivo gusto dopo tutto quello che ci siamo detti fin ora, allora passiamo da subito al 2019 e che sia un buon anno, all’insegna della controtendenza, almeno come metodo.