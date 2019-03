Si bloccano i freni e perde il carico, principio di incendio su un tir

REDAZIONE TERMOLI

Stava viaggiando lungo l’autostrada A14 quando, all’improvviso, ha perso il carico durante una brusca frenata, spargendo i blocchi di mattoni sull’asfalto e creando un potenziale pericolo alla circolazione. A quel punto ha impattato violentemente contro la barriera metallica di protezione, piegandola in modo pauroso. Tragedia sfiorata per un soffio questa mattina lungo l’autostrada A14 nel tratto compreso tra i caselli di Termoli e Vasto Sud. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti con il tir che ha perso il carico pesante. Alla base dell’incidente pare ci sia stato un malfunzionamento dei freni del mezzo pesante che è sfociato anche in un principio di incendio fortunatamente senza conseguenze per il conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Autostradale e il tratto è rimasto chiuso per quasi un’ora per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e di messa in sicurezza della carreggiata.