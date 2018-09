Si barrica in casa e poi tenta la fuga, giovane fermato dai carabinieri

SESTO CAMPANO

Si barrica in casa, negando l’accesso persino ai genitori. Attimi di panico questo pomeriggio, intorno alle 14,15 a Sesto Campano. I carabinieri del Nor della Compagnia di Venafro e quelli della Stazione di Sesto Campano sono intervenuti presso un’abitazione del luogo dove un giovane, in preda ad una crisi di nervi, si era barricato in casa e non faceva rientrare i familiari che preoccupati dal suo atteggiamento avevano chiesto aiuto al 112. É iniziata una lunga trattativa al fine di convincere il giovane ad aprire la porta. Nonostante le continue richieste l’interessato non aveva intenzione di aprire la porta. Preso atto che la negoziazione non avrebbe prodotto risultati positivi ed al fine di evitare imprevedibili conseguenze, i militari dell’Arma, congiuntamente ai Vigili del Fuoco di Isernia hanno deciso di forzare la porta di ingresso. Il giovane ha cercato di fuggire ma è stato prontamente fermato. Successivamente, riportato alla calma, a bordo dell’ambulanza del 118 è stato trasportato presso l’Ospedale di Isernia per le cure del caso.