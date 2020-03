Si avvicina alla ex e la picchia, 50enne arrestato dai carabinieri

In azione i militari dell’Arma di Montenero di Bisaccia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Larino

E’ stato arrestato e condotto in carcere per violazione di domicilio, lesioni e inottemperanza al divieto di avvicinamento all’ex coniuge un 50enne di Montenero di Bisaccia. I carabinieri lo hanno tratto in arresto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Larino, a carico di un cinquantenne, per violazione di domicilio, lesioni e inottemperanza al divieto di avvicinamento all’ex coniuge. Le indagini, condotte dai militari della stazione, nel corso dell’ultimo mese hanno permesso di fare emergere chiari elementi di reità, per cui l’accusato è stato associato al carcere di Larino, dopo le formalità di rito.