Si arrende al Covid il dottor Lestini, medico in congedo della Questura di Campobasso

Ha smesso di battere, dopo aver lottato lungamente contro il Covid, il cuore del dottor Alfredo Lestini, Medico Superiore della Polizia di Stato fino al 31 ottobre del 2019, giorno in cui si era congedato. Aveva prestato servizio presso la Questura di Campobasso dove ha ricoperto il ruolo di Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale.

Il dottor Lestini viene ricordato da colleghi e amici come persona eccezionale e professionista scrupoloso. Aveva contratto il Covid e da diverso tempo per lui si era reso il ricovero in ospedale per le condizioni che andavano via via aggravandosi. Profondo conoscitore delle problematiche sanitarie riguardanti il personale di Polizia ha sempre rappresentato un sicuro punto di riferimento per la Questura.

Aveva 63 anni, originario di Napoli era entrato in Polizia nel 1993. Lascia la moglie e due figli. Si tratta della 388esima vittima del virus in Molise da inizio pandemia.