Si arrampica fino al terzo piano ma dei passanti lanciano l’allarme, sventato furto

ISERNIA

ULTIM’ORA (Ore 19,30) Un episodio che ha dell’incredibile si è verificato, meno di un’ora fa, nel centro storico di Isernia. Lungo Corso Marcelli un uomo di colore, alto circa un metro e sessanta, si è inerpicato su un palazzo, saltando da un balcone all’altro, fino ad arrivare al terzo piano, dove abita una anziana donna che vive da sola. Fortunatamente, la gente e i passanti hanno lanciato l’allarme, urlando e telefonando alla Polizia che, immediatamente ha inviato una Volante. All’arrivo di quest’ultima, però, l’uomo era già fuggito altrettanto velocemente di come era salito, riscendendo e dileguandosi per poi fa pedere le sue tracce nei vicoli del centro storico.

Gli agenti della Volante hanno tentato di scovarlo ma senza fortuna, ma non è escluso che, in base alle testimonianze raccolte, non riescano ad identificarlo e segnalarlo. Sicuramente al terzo piano salendo dall’esterno di un palazzo, non era andato a fare una visita di cortesia.