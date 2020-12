Si apre voragine in centro, chiusa la strada che collega con il porto (FOTO)

È stata chiusa a causa del cedimento dell’asfalto via Aubry, la strada che dal Castello di Termoli collega con il porto. Il cedimento si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 2 dicembre, in un tratto in salita dove si era già verificato un altro cedimento simile un paio di anni fa. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici del comune e gli agenti della Municipale. È probabile che a determinare l’ennesimo cedimento siano state le infiltrazioni delle reti fognarie che hanno fatto letteralmente crollare l’asfalto che si è “aperto” per circa un metro di lunghezza per un metro di profondità. La voragine è stata chiusa in maniera provvisoria in attesa che vengano effettuati dei lavori urgenti.

